En el marco de la reunión del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, el ex gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, y vicepresidente tercero de ese organismo partidario, cuestionó la política económica del Gobierno nacional indicando que “el interior es un desastre”. No obstante respaldó otro periodo de Mauricio Macri para mantener lejos del poder al peronismo, según publicó el diario Clarín.

Del encuentro también participó el gobernador Gustavo Valdés.

El mercedeño se sumó al consenso general de respaldo a un segundo período de Mauricio Macri en la presidencia de la Nación. Explicó que ello obedecía a que el país “para tener tranquilidad, hace falta que el peronismo no gobierne el país por 20 años”.

Acercamiento con Lavagna

Ricardo Colombi cada vez que puede aparecer en los medios le pone una pincelada de amor a la reelección de Mauricio Macri. Sabe que una derrota del actual mandatario nacional, también lo llevaría puesto al radicalismo de Corrientes en el 2021, esta vez sin escalas. Pero como viejo lobo del desierto, ya desde el 2018 tenía conocimiento del llamado Plan B electoral: Roberto Lavagna. Semanas atrás ya empezó con su trabajo de acercamiento a la figura del ex ministro de Economía de Néstor Kirchner, a través de vasos comunicantes. Ya no está Roberto Porcaro, complicado judicialmente por enriquecimiento ilícito, para apadrinarlo en Buenos Aires como tantas veces con su amigo Aníbal Fernández. Asimismo se las amaña para construir un mosaico de diálogo con Lavagna por si las moscas. Valdés también está en igual esquema. Con el tiempo se develarán los acuerdos, que pocos creían, iban a suceder.