El gobernador peronista del Chaco Domingo Peppo, aseguró que “por limitaciones constitucionales” su provincia no puede unificar sus elecciones con las nacionales. Asimismo el mandatario chaqueño aún no fijó la fecha exacta. En Corrientes los comicios de medio tiempo se realizarán entre julio y agosto antes de las PASO, según la estrategia diseñada por Ricardo Colombi durante el 2018. Hay datos que suben desde Buenos Aires que piden se unifique con las presidenciales, algo que el radicalismo local descartaría absolutamente. Mantendrán igual partitura, la que lo llevó a salir victorioso en los últimos 18 años.

“No podemos ir unidos a las nacionales por limitaciones constitucionales. Tenemos plazos que hay que cumplirlos y nos ubican en segundo semestre del año”, declaró Peppo en diálogo con AM 530, donde aseveró que irá por la reelección. Se estima que las elecciones en el Chaco serán en junio.