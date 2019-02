El director de Economía Social, Marcos Medina, desde radio LT7 confirmó la suspensión de 12 mil planes sociales en todo el país. Estos planes sociales cayeron por falta de renovación de datos en ANSES. “Tenemos una coordinación de remanentes del antiguo ente ejecutor de ‘Ellas Hacen’ que manejábamos en la provincia y ahora esperamos la firma de un convenio para transformarnos de ente ejecutor a unidad capacitadora”, explicó. En Corrientes hay alrededor de 7.500 titulares de ‘Hacemos Futuro’, que se trata de la unificación de los programas ‘Argentina Trabaja’, ‘Ellas Hacen’ y ‘Desde el Barrio’. El pago asciende a los 6 mil pesos. Cerca de 3 mil personas percibían el beneficio ‘Ellas Hacen’ y el resto del ‘Argentina Trabaja’.

“En Corrientes, en el pago de febrero, no tuvimos noticias de bajas en el programa Ellas Hacen. Si las hay, será desde el 5 de marzo”, aclaró Medina. Los planes están en etapa de consolidación, no hay nuevas alzas, salvo excepciones, existe una línea de violencia de género judicializada. Para ello a través del Consejo de la Mujer se tramita el beneficio. Los requisitos son la terminalidad educativa, para quienes no tienen secundario completo y además capacitación en oficios. Presentarse a cuatro convocatorias en el año de actualización de datos de ANSES que duran tres meses, pero la renovación es obligatoria. Las causas de suspensión de pagos pasan por la no renovación de datos de ANSES. Quienes no perciban el pago de su beneficio, deberán acercarse a calle Murcia 59.