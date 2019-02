Este sábado Boca Unidos visitará a Chaco For Ever por la cuarta fecha del octogonal del Federal A. El partido se jugará desde las 21.30 con el arbitraje de Carlos Córdoba. El Aurirrojo viene de caer de local ante Sarmiento por 2 a 1, mientras que For Ever en San Juan cayó por el mismo marcador. De cara a este partido, Carlos Mayor podrá contar con Alejandro Medina quien cumplió con la fecha de suspensión. Los ausentes serán Cristian Núñez y Gonzalo Ríos quienes deben cumplir con una y dos fechas respectivamente. Otra baja importante tendrá el DT es la de Gerardo Maciel quien el martes será operado de meniscos. El plantel elegido por el entrenador es el siguiente; Alejandro Medina, Federico Crivelli, Rolando Ricardone, Oscar Carniello, Leonardo Baroni, Ariel Morales, Fabio Godoy, Ataliva Schweizer, Martín Fabro, Alejandro Leani, Gustavo Mbombaj, Martín Ojeda, Fabricio Palma, Leonel Niz, Julio Cáceres, Antonio Medina, Lautaro Larrasabal y Nicolas Ledesma.