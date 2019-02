Boca Unidos perdió con Chaco For Ever 2-0 y se despide del ascenso. Boca Unidos perdió casi todas sus esperanzas de meterse en el pentagonal final volvió a tener una noche para el olvido y cayó en su visita a Chaco For Ever. En el partido por la 4ª jornada del octogonal del Torneo Federal A 2019, Boca Unidos perdió en la noche de este sábado, de visitante, frente a Chaco For Ever por 2-0. El elenco de Carlos Mayor se empieza a despedir del pentagonal final. Fue otra noche negra para el Aurirrojo, que se vio superado por su rival y dependió mucho de Alejandro Medina para sostener el empate en cero. Pero en el complemento, primero con un penal y luego con un tanto cerca del final, las ilusiones del conjunto correntino se desvanecieron. Con la derrota, Boca Unidos suma solo una unidad en el octogonal y si Estudiantes de Río Cuarto consigue un triunfo, se le hará prácticamente inalcanzable en la cima. En la próxima jornada, el Aurirrojo buscará levantarse cuando reciba a Desamparados de San Juan.