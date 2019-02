Boca goleó en San Juan y vuelve a estar en la pelea de arriba. El equipo de Alfaro se impuso por 4-0 sobre San Martín, trepó al quinto puesto y todavía debe un partido. Gustavo Alfaro eligió a Carlos Tevez como el líder futbolístico del nuevo Boca. Pero más allá de las declaraciones del entrenador, en la cancha el abanderado es Mauro Zárate. Ya lo había comenzado a demostrar en Rosario y terminó de confirmarlo en San Juan, donde fue una de las claves del triunfo de un equipo en reconstrucción. Cristian Pavón sufrió el síndrome post Mundial y el segundo semestre del año pasado Boca lo sintió. Pero el 7 bravo se está reencontrando con su mejor nivel en el inicio del año. Contra Newell’s exhibió varias de esas cualidades que llevaron su cláusula a 50 millones de dólares y ante San Martín ratificó que su levantada va en serio. Ellos dos explican la goleada por 4 a 0. Y eso que el ex Vélez comenzó mal el partido a los 7 minutos Emanuel Reynoso lo dejó solo frente al arquero pero definió muy mal. Le llevó tiempo acomodarse al partido, posiblemente porque le costó sacarse de la cabeza esa jugada que no acostumbra a fallar. Pero cuando apareció, demostró que no le será sencillo a Tevez y a cualquiera sacarle su lugar entre los titulares.