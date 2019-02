Banfield y River empataron 1 a 1 en un entretenido y vertiginoso partido que se disputó en el estadio “Florencio Sola” por la decimonovena fecha de la Superliga. Con gol de Pratto, River rescató un empate en el final ante Banfield. El “Millonario” perdía ante el “Taladro” por el gol de Agustín Fontana en posición adelantada, pero el “Oso” Pratto niveló a falta de siete minutos. A los 12 minutos de la segunda parte, un fuerte buscapié de Agustín Urzi terminó en los pies de Agustín Fontana, que cambió la trayectoria del balón: la reacción de Armani no fue suficiente para detener la pelota. Aunque no hubo quejas por parte de la visita, el goleador del encuentro estaba un paso adelantado. Cuatro minutos más tarde, el “Millonario” estuvo cerca de llegar a la igualdad cuando el colombiano Juan Fernando Quintero remató desde la puerta del área, pero la pelota terminó yéndose por encima del travesaño. Para demostrar que su puntería sigue afilada, como quedó claro contra Racing y Rosario Central, el 10 de River ejecutó un tiro libre desde la derecha a pura potencia: el arquero Mauricio Arboleda desvió el balón con la punta de los dedos y terminó reventando el travesaño. Cuando parecía que Banfield tenía el partido dominado, a los 36 minutos el defensor Nicolás Bravo derribó a Matías Suárez apenas ingresado al área: desde los doce pasos, Lucas Pratto pateó fuerte al medio y tuvo la fortuna de capturar el rebote que dio Arboleda, para así marcar la igualdad. Tras el empate, el encuentro entró en una atrapante y entretenida verticalidad, ya que ambos conjuntos intentaron quedarse con los tres puntos. Pese al buen juego que demostró, el “Taladro” aún no pudo conseguir una victoria desde la asunción de Crespo: los anteriores partidos habían sido empate 1 a 1 contra San Martín de San Juan; derrota 3 a 1 contra Talleres; y empate 4 a 4 contra Tigre. La Banda, por su parte, venía de igualar 1 a 1 en su visita a Rosario Central en un partido pendiente de la decimoquinta fecha de la competición doméstica y previamente superó 2 a 0 a Racing como local en la fecha 16. El conjunto de Núñez tuvo el aliento de su público ya que la APreViDe autorizó a que 7.000 visitantes asistan al Florencio Sola para ver a su equipo.