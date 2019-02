Un joven fue baleado en la costanera de la localidad Monte Caseros. El hecho sucedió el domingo, donde tras una riña entre jóvenes, Luis Benítez de 24 años quien estaba presente en el lugar y no participaba de la pelea resultó con heridas de carácter leves tras el roce de un proyectil. La causa fue caratula de Oficio por Supuesta Tentativa de Homicidio y Portación Ilegal de Arma de Fuego. El autor del disparo se encuentra detenido tras entregarse a la policía local. “El proyectil rosó la parte superior izquierda del tórax, quien fue trasladado al Hospital local. Los médicos que lo examinaron determinaron que sufría lesiones leves”. El autor del hecho de apellido Ledesma de 19 años, se sintió acorralado ya que lo habíamos buscado por muchos lugares y por último nos dirigimos a la casa de su novia, allí nos dicen que minutos antes Ledesma se habría marchado, posteriormente el joven llamó por teléfono a Comisaría y mantuvo una comunicación conmigo y después de una charla logramos que se entregara”. “Una vez que se hizo presente en la dependencia se le notificó su situación legal y quedó aprehendido en carácter de incomunicado e imputado a la causa”, explicó el comisario. En cuanto al arma, el Segundo Jefe, indicó que hasta el momento no fue encontrada, “estamos investigando, uno de los datos que teníamos es que el autor la había arrojado en la vía pública, hicimos un rastrillaje pero no la encontramos. A pesar de ello, con los elementos de pruebas que ya tenemos, las testimoniales y el video que se virilizó, más la lesión del joven hemos caratulado el hecho como tentativa de homicidio”.