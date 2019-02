“Argentina se convirtió en un infierno fiscal”. Iván Sasovsky, tributarista y socio de Sasovsky & Asociados, analizó la presión impositiva que sufren los argentinos, que profundiza una crisis económica que parece no tener fin. Ante la consulta porqué nuestro país está inmerso en un infierno fiscal, Sasovsky aseguró que “hablar de emergencia es poner en alerta todos los protocolos para tratar de contener los efectos que se producirían en caso de darse un hecho incontrolable desde todo punto de vista. La Argentina está inmersa en una crisis económica que parece no terminar de explotar. Hoy el objetivo es claro: el Fondo Monetario Internacional nos comprometió por primera vez en la historia a llegar a una ecuación que parecería básica: gastar menos o, al menos, gastar lo que se recauda. Nuestro país siempre ha sido esquivo a este objetivo: se ha hecho que los gastos siempre crezcan más rápido que lo que se recauda. Y no importa cuán alta haya sido esa recaudación. Actualmente, la Argentina se ha convertido en un infierno fiscal, en forma antagónica a los lugares que son paraísos fiscales. Y eso genera un efecto repelente directo sobre las inversiones e impide generar un rebote en los indicadores de la economía, que actualmente muestran una estrepitosa caída.