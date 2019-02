El Secretario General de la Gobernación, Juan Carlos Álvarez, adelanto que por ahora no se va del gobierno, aunque su amigo Ricardo Colombi le tendría preparado un lugar en la grilla de legisladores provinciales. “Soy un hombre de equipo. Estoy cómodo como Ministro, tengo la absoluta confianza del Gobernador y solo pienso en terminar este compromiso que tengo con el pueblo de Corrientes”, dijo Álvarez de quien desde meses atrás se rumorea que se alejaría del gobierno.

“Hay ministro para rato”, expresó en diálogo con La Dos. Asimismo quien decidirá su continuidad es el gobernador Gustavo Valdés.

“Si tengo que elegir, quiero ser Presidente de la Nación, pero eso es porque elegí la carrera política y trabajo siempre para más. Pero debo formarme en el día a día”, reconoció el montecasereño.

“Si llega el ofrecimiento lo tendría que conversar. Si aportaría ser candidato ahí estaré, pero no por un capricho. Estaré donde me necesiten”, puntualizó sobre la posibilidad de ser candidato a una banca legislativa.