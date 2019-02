Ante un caso confirmado de sarampión en un adulto no vacunado en la provincia de Santa Fe, con antecedente de viaje a Hong Kong con escala en Vancouver, emitieron un alerta epidemiológico a nivel nacional. En este contexto, la directora de Inmunización del Ministerio de Salud Pública de Corrientes, Angelina Bobadilla, recordó que la principal manera de prevenir es la aplicación de la vacuna e hizo hincapié en el control de los adultos. “Un hombre de 35 años viajó por trabajo a Japón, donde hay varios casos reportados, y al no contar con la vacuna se contagió. Hay muchos países complicados por eso es fundamental que, antes de viajar, averigüen si hay casos en ese país, y si los hubiera, deben estar vacunados”, dijo la doctora, y agregó que “las vacunas se colocan a los 12 meses y en el ingreso escolar”. La funcionaria de salud pública remarcó que, en el caso de los niños, las dosis obligatorias son controladas al inicio del Nivel Primario, pero que el adulto debe revisar su propio carnet. En el caso de no contar con la libreta sanitaria se puede ir al centro de salud donde se pudo haber vacunado y pedir que consulten en el registro. “En el caso de que deba viajar y no sabe si fue inmunizado, debe colocarse la vacuna al menos 10 días antes. Tienen que tener la triple viral. En varias partes del mundo la situación está complicada y por ello no deben dejar de colocarse las dosis”, resaltó Bobadilla. Cabe recordar que en el año 2018, doce países de la Región de las Américas notificaron casos confirmados de sarampión y dos de ellos reportaron defunciones: Brasil y Venezuela. A la semana epidemiológica (SE) 2 de 2019, seis países notificaron casos confirmados que ocurrieron entre diciembre de 2018 y enero de 2019: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos de América y Venezuela. En el último país, entre la SE 26 de 2017 y hasta la SE 52 de 2018, se notificaron 9.101 casos sospechosos, de los cuales 6.395 fueron confirmados (727 en 2017 y 5.668 en 2018).La Secretaría de Salud de la Nación indica que de 12 meses a 5 años deben acreditar una dosis de vacuna triple viral (sarampión-rubéola-paperas); mayores de 5 años tienen que acreditar dos dosis de vacuna doble o triple viral; las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque se consideran protegidas por haber estado en contacto con el virus. Es recomendable que los niños de entre 6 y 11 meses de vida inclusive, que viajen al exterior, reciban una dosis de vacuna triple viral. Esta dosis es adicional y no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación regular. En caso de niños menores de 6 meses de vida, se sugiere aplazar y/o reprogramar viajes al exterior, puesto que en ellos la vacuna triple viral está contraindicada. En la provincia cuentan con las dosis gratuitas en centros de salud y operativos sanitarios.