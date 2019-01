Debido a las dificultades que generó el temporal que azotó a la provincia, vendedores ambulantes, pescadores y otros actores de la economía social piden al Estado una serie de beneficios, para afrontar sus diversas actividades en este contexto. Hoy brindarán una conferencia de prensa para comentar sobre su situación y detallar los puntos solicitados. Nucleados en la Confederación de la Economía Popular (Ctep), feriantes, pescadores y malloneros, productores periurbanos y vendedores ambulantes darán hoy una conferencia de prensa para solicitar al Gobierno provincial que adopte una serie de medidas para paliar la crisis que está atravesando el sector, producto de las abundantes lluvias y las inundaciones que perjudicaron su labor. Según indicaron mediante un comunicado, más allá de “celebrar” la “implementación de una medida de carácter excepcional para los beneficiarios de prestaciones sociales del sistema de seguridad social nacional y para los beneficiarios de los distintos programas de trabajo” en zonas anegadas de Corrientes y otras provincias, esto “resulta insuficiente teniendo en cuenta que no contempla a quienes no perciben ningún beneficio social”. En la conferencia detallarán “las enormes dificultades económicas” que están padeciendo “como consecuencia de las constantes y abundantes lluvias”, ya que los trabajadores de la economía popular “son cuentapropistas, viven únicamente de lo que generan con su trabajo, y en estos días se han visto imposibilitados de comercializar sus productos, y las pérdidas no sólo se originan en esto último, sino que también sus mercaderías y/o producciones se han inutilizado”. De esta forma, pedirán al Estado “un paquete de medidas” que incluirá: un subsidio extraordinario y por única vez por un monto equivalente a la Asignación Universal por Hijo, ayuda alimentaria urgente, duplicación excepcional del monto de los programas provinciales Sapucay, Mbareté y Tarjeta Verde, líneas de créditos a tasa subsidiada y con financiamiento accesible; cupo de inscripción a programas sociales, exención impositiva y alimento balanceado para ganado mayor y menor.