Varias familias del Paraje Primera Sección El Pago en el departamento de Mburucuyá, ya llevan 20 días sin servicio de energía eléctrica.

Cecilia Torres una joven madre de tres chicos de 10,7 y 1 año, en declaraciones radiales relató el angustiante momento por el que están atravesando. “Primero fue el problema de las inundaciones, fuimos varias familias que estuvimos en el agua. En esos días, se cortó la luz y hasta el día de hoy no volvió, ya hace 20 días que no contamos con el servicio”, aseveró Torres para detallar que “en esta vecindad viven chicos y ancianos, quienes no pueden tener su medicamento y alimentos en la heladera”. “Hicimos varios reclamos ante la DPEC y la propia municipalidad solicitando una solución que hasta hoy no llego”, enfatizó la mujer.

El paraje El Pago se encuentra a unos 5 kilómetros del ejido urbano de la localidad de Mburucuya. Las familias que allí habitan, claman por el restablecimiento del servicio.