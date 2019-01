“Martín Barrionuevo es el gran hombre que tenemos que tratar de acompañar y seducir para esta propuesta de un peronismo renovado, con miras a 2021”, reconoció el diputado nacional del PJ, José “Pitín” Aragón, en declaraciones radiales sobre las conversaciones que mantiene para sumarlo a “Unidad Ciudadana” en lo provincial. “Martín puede asumir el rol que él crea necesario, no creo que entre en el juego de ‘tomay daca’ a él le gusta discutir ideas”, reconoció el legislador nacional en radio Dos. “Él es una necesidad del peronismo, es un actor político con trascendencia” sostuvo.

El legislador nacional del PJ, expresó que “hemos sido el primer espacio que hizo la reserva del nombre, mi intención es participar de las internas y trabajar en la unidad de todos los espacios que acompañan a Cristina y están en contra del gobierno de Macri y Gustavo Valdés y los justicialistas que formamos parte de esto estamos vinculados”. Asimismo expuso que “después hay otro sectores que no están tan alineados con la compañera Cristina pero sí están alineados contra Valdés y Macri. Tenemos algunos socios naturales, como el sector de Fabián Ríos y el profe Bassi, y hemos hablado con Daniel Alterats, Nancy Sand, José Mórtola”.

Sobre si buscan la unidad amplia del peronismo o van a internas, Aragón consideró que “no es que quisiera evitar pero hay cuestiones que se saldan con internas, yo con Rodolfo Martínez Llano no harían ningún acuerdo, sería asumir un pasado, pero con ‘Tincho’ Ascua hablé mucho las últimas tres semanas, hemos llegado a acuerdo de conceptos políticos”.