El presidente norteamericano Donald Trump no descarta una posible intervención militar en Venezuela. “Todas las opciones están sobre la mesa”, dijo el presidente de Estados Unidos tras reconocer a Juan Guaidó como presidente interino. Durante una conferencia de prensa que brindó en la Casa Blanca este miércoles mientras Maduro le hablaba al pueblo venezolano en Caracas y anunciaba la ruptura de las relaciones diplomáticas con EE.UU, Trump aseguró que “todas las opciones están sobre la mesa”. Además, adelantó que “seguirá usando todo el peso económico y diplomático de Estados Unidos para hacer presión a favor de la restauración de la democracia”. Y consultado sobre una posible intervención militar aseveró: “No lo descartamos”. El venezolano dio un plazo de 72 horas al personal diplomático de EEUU para abandonar el país. “Le decimos no al golpismo, no al intervencionismo, no al imperialismo”, exclamó.