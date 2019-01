El subsecretario de Relaciones Laborales del municipio capitalino, Alexis Piris, fue trasladado a la Subsecretaría de Capacitación y Empleo. Asimismo no se descarta que esa dependencia desaparezca del Ornanigrama o sea reestructurada con otro nombre y funciones.

La Resolución de la baja de Piris en el cargo tiene fecha de 22 enero y se confirmó que ahora se ocupará de “los concursos e impulsar la carrera municipal”, tarea enmarcada en lo que definen como acciones destinadas a la modernización municipal.

Piris, ahora ex subsecretario de Relaciones Laborales, responde a la línea del titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo, en la interna de la Unión Cívica Radical. Los cambios en el Gabinete Municipal, no fueron todavía anunciados oficialmente.