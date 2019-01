Trabajadores de Correo Argentino realizarán paro parcial desde hoy y hasta el viernes. La medida se concretará en los tres turnos, en reclamo de mejoras en las condiciones edilicias y de trabajo, según informaron desde el sindicato que nuclea a los trabajadores del sector. Desde el sindicato manifestaron su preocupación por las condiciones edilicias y la reducción de personal que afecta servicios. Desde hoy, los trabajadores realizarán paro parcial de una hora y media por turno. A la mañana está previsto de 7 a 9,30. Esto significa que las oficinas abrirán después de las 9,30. Luego, se efectivizará de 16 a 17 horas, y por la noche, de 21 a 23 horas. La medida de fuerza se extenderá, con la misma modalidad, hasta el viernes, de no haber una respuesta favorable por parte de las autoridades de la empresa. “Son varios los motivos. Estamos en una situación en la cual se ha llevado a vaciar la empresa. Se ha vaciado de personal que no podemos cumplir con todos los servicios como antes. Hay un 40 por ciento menos de personal”, dijo a El Litoral el representante local de la Federación Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt), Oscar Benítez. Los empleados, además, reclaman por mejoras en las condiciones laborales. “No son dignas”, expresó el referente gremial. “No tenemos elementos, el espacio físico está destruido, estamos hablando de un edificio de más de 60 años, con paredes llenas de moho. En el subsuelo trabajamos con una bomba porque se inunda permanentemente”, señaló respecto de la oficina de San Martín y San Juan. “En el galpón que tenemos en avenida Maipú, los trabajadores están hacinados. No hay un ventilador. Afuera hace 40 grados y adentro, 60 grados”, indicó el representante, quien recordó que hubo casos de personas que se descompensaron en esa situación. Benítez además, señaló la merma de personal en la empresa. Explicó que al cabo de seis a siete meses se redujo aproximadamente un 40 por ciento la planta. Actualmente son 120 los trabajadores en Corrientes. Unos 60 habían sido invitados a retiro voluntario.