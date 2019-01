Tres sindicatos docentes presionan para iniciar la discusión en las paritarias de este año. Sin embargo, no hubo una convocatoria formal en ese sentido. Las clases en Corrientes comenzarán el 6 de marzo y los sindicatos docentes esperan comenzar a discutir un incremento salarial. Al pedido del Suteco se sumo Amet y ACDP. Lo consideran imprescindible en medio de las proyecciones inflacionarias previstas para 2019. Luego de sucesivos planteos de distintas seccionales, la conducción del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco), expresó públicamente su preocupación ante “el alarmante incremento en el costo de vida, razón por la cual solicita al Gobierno provincial la constitución de un ámbito de discusión salarial de cara al año que comienza, de modo que no vuelva a condicionar mediante dilaciones en la convocatoria el normal inicio del ciclo lectivo”. Es así que, a través de un comunicado de prensa, ese sector ratificó que los docentes perdieron casi 30 puntos de poder adquisitivo en 2018, y que acumulan más del 65% de pérdida salarial frente a la inflación de los últimos tres años. “Dijeron que la inflación sería del 15% y nos impusieron una actualización del 16 al 19%. Pero la inflación terminó casi en 50% en Corrientes. Por eso Suteco no firmó el acta acuerdo de marzo pasado, porque no íbamos a avalar una estafa salarial. Ahora dicen que la inflación será del 25% en 2019, pero con los tarifazos anunciados el Bcra y las consultoras ya anticipan que superará el 35%”, sintetizó el secretario general, Fernando Ramírez. El Frente Gremial Docente había solicitado en diciembre pasado mantener encuentros con funcionarios provinciales, para dialogar sobre una recomposición del básico. Sin embargo, avanzaron en las conversaciones con el Ministerio de Educación, pidiendo mejoras en las condiciones laborales y trámites administrativos. La Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (Amet) y la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp) habían solicitado reanudar negociaciones a fin del año pasado, con el objetivo de aceitar la mesa salarial de 2019. En ese sentido, el secretario general de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp) José Gea, señaló que se apunta a lograr una reunión con el Ministerio de Hacienda antes de que termine enero. “Estamos buscando la famosa reunión para hablar del salario docente con el Ministerio de Hacienda. Está por terminar enero y no hubo convocatoria”, señaló Gea. Desde el Suteco se demanda “que el básico docente llegue a los $10.000 en esta primera etapa, incorporando el plus al básico, para iniciar el ciclo lectivo 2019”. Y agregaron: “Es necesario que el salario Inicial en Corrientes también se equipare con la línea de pobreza, que ya supera los $25.000. Serán necesarias otras actualizaciones para equiparar pérdidas y compensar la escalada inflacionaria prevista para 2019”. Es la misma mirada que tienen desde la Acdp. “Hay parámetros que tenemos que ir mirando, e hizo referencia a las mediciones del Indec” reflexionó. “Es necesario que el Gobierno provincial convoque cuanto antes a las paritarias provinciales docentes, para que se analice y discuta con tiempo la compensación salarial. Los docentes necesitamos recuperar poder adquisitivo perdido y que el salario acompañe a la inflación proyectada para 2019, es la única manera de soportar los tarifazos en los servicios públicos y la suba desmedida en los alimentos”, explicó un vocero