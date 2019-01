Con la campaña lanzada prácticamente en casi todo el país, el calendario electoral ya comenzó a tomar forma y color. De los 22 distritos que elegirán gobernador este año, 15 provincias ya definieron que se desengancharán de los comicios nacionales, publicó ámbito.com. La última en sumarse a la lista fue Río Negro. De esta manera, sólo queda definir el futuro de cuatro elecciones a gobernador entre las que se encuentran tres distritos bajo el ala de Cambiemos. Por lo pronto, la acción en las urnas comenzará con las primarias en La Pampa. El próximo 17 de febrero los pampeanos definirán los candidatos a gobernador que elegirán apenas dos meses más tarde. Luego será el turno de Neuquén, el primer distrito que votará por un nuevo mandatario. Sin PASO provincial, los neuquinos elegirán gobernador el domingo 10 de marzo. El mes con más acción electoral será abril con tres primarias y un comicio general. El 7 de abril dos provincias patagónicas irán a las urnas: PASO en Chubut y elección a gobernador en Río Negro. Una semana después será el turno de Entre Ríos con las primarias para elegir candidatos locales. El mes lo completará las PASO en Santa Fe. En mayo está previsto que La Pampa y Córdoba, provincias administradas por el peronismo, elijan a sus respectivos mandatarios. En tanto, dos meses antes de las PASO presidenciales se elegirá gobernador en tres distritos: San Juan (2 de junio), Chubut (9 de junio) y Santa Fe (16 de junio). Agosto será el mes de las primarias a nivel nacional. El 11 de ese mes todos los argentinos irán a las urnas a elegir los próximos candidatos a Presidente. También habrá PASO en Ciudad de Buenos Aires y en Salta, dos distritos que decidieron no desengancharse. En tanto, el 27 de octubre será el turno de las elecciones generales nacionales. Ese mismo día también se definirán quienes serán los próximos gobernadores en Salta, Ciudad y Formosa, que no tendrá primarias provinciales. En el casillero de las incógnitas aún están la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Jujuy y Santa Cruz. Las tres primeras, bajo el gobierno de Cambiemos, podrían desengancharse del calendario nacional pero aún no hay nada definido. ADN