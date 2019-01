Una familia necesita casi $25.000 para no ser pobre en Argentina. Son datos de diciembre. Para no ser indigentes, una pareja y dos hijos necesitaron cerca $12.240. Una familia tipo en la Ciudad de Buenos Aires debió contar en diciembre con un ingreso de $24.865,43 para no ser pobre y cubrir el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que subió un 45,6% en los últimos doce meses, según datos del Gobierno porteño. El sondeo elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad indicó que un hogar integrado por una pareja económicamente activa y propietaria de la vivienda con dos hijos precisó $12.237,92 para no caer en la indigencia. La CBT, que marca la línea de pobreza, registró un incremento de 1,7% en diciembre, con respecto a un mes antes. Mientras que la CBA, que marca la línea de indigencia, aumentó un 1% en referencia a noviembre y un 49% en el último año.