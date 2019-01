Hoy se pone en marcha una nueva edición del certamen organizado por los “Carpinchos” en marco de la segunda etapa del Circuito de Rugby de Verano en la ciudad de Santo Tome. Tras el éxito inicial del Circuito de Rugby del Verano, en las arenas capitalinas, la actividad continua desde las 14, en la sede del Club Social, Deportivo y Náutico de Santo Tomé. Con la participación de numerosos equipos en busca de la Copa de Oro “Fundación Barceló” y puntos clave para la disputa de la Copa Challenger “OSDE”. Con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Corrientes, a través de la Secretaría de Deportes, continúa este sábado el IX Circuito de Rugby de Verano, organizado por la Productora Tiempo de Rugby y WIN Marketing Deportivo, llega el turno del XIV Seven del Carnaval de Santo Tomé. Ya confirmaron su participación numerosos equipos de Corrientes, como así también de Goya, La Cruz, Paso de los Libres, Resistencia y los jugadores locales. De esta manera con grandes expectativas de buen rugby en las magníficas instalaciones del Club Social de Santo Tomé, se espera un sábado de súper acción bajo la modalidad de seven a side. La novedad para esta segunda etapa del Circuito, es que la organización ha decidido que la primera etapa, en Corrientes también sea puntuable para darle mayor competitividad al torneo y mayor atracción a los equipos que dijeron presente en la primera jornada. De esta manera los equipos que se sumen en Santo Tomé, continuarán en la disputa de puntos para ir por la Copa Challenger OSDE, que busca un nuevo campeón. De Santo Tomé se espera la participación de cuatro combinados, dos del club anfitrión, otro del Club Tortugas de la misma localidad y un restante con un mix de jugadores locales. La organización local, a cargo de Pablo Ordenavía, presidente del club y de Gustavo Cardozo, entrenador del club, preparan todo para que sea una fiesta, con dos canchas preparadas para agilizar la competencia. Fenómenos, un combinado de jugadores de Taraguy, que se quedó con la Copa de Oro en Corrientes confirmó su participación en esta segunda etapa y al igual que el campeón defensor del título del Circuito, Tortugas. Por lo que hay promesa de buen rugby. Gracias al apoyo de la Municipalidad de Santo Tomé, como así también de la Fundación Barceló, Dr Jekyll & Mr. Hyde, Sociedad Rural de Santo Tomé y Kera Guazú SRL, el club local podrá hacer frente a la organización del certamen. Para que vuelve a ser un éxito la segunda etapa de este Circuito que tiene el apoyo de Gobierno de la Provincia de Corrientes, Secretaría de Deportes, OSDE, Quilmes, STAR, Kick Off, Just Body Gym, Depot Supermercados, Manantiales SA, Farmalife, entre otros.

COMO SIGUE

El XI Circuito de Rugby de Verano, continuará los siguientes sábados con fechas puntables, que recorrerán ciudades correntinas. Como habitual con la puesta en juego de la Copa Challenger OSDE. La tercera etapa será el sábado 2 de febrero, con el 23° Seven del Carnaval de Monte Caseros. Mientras que la cuarta etapa será el 9 de febrero en Paso de los Libres, con grandes novedades. Ya que habrá dos torneos en simultaneo para Mayores de 18 y Mayores de 35 años. Y proseguirá en Ituzaingó en el Club Yacyretá, el sábado 16 de febrero con otra jornada a puro rugby y carnavales a la vera del majestuoso Paraná. También con doble competencia, para Mayores de 18 y Mayores de 35 años. Y se cerrará este año la competencia del Circuito, con una nueva sede, en La Cruz, uno de los clubes más nobeles de la provincia, con mucho carnaval y un gran tercer tiempo. Apostando la organización al desarrollo de nuevos puntos y ciudades para el crecimiento de nuestro rugby. Los equipos participantes disputarán cada jornada por la Copa de Oro en juego y acumularán puntos durante el Circuito para el premio mayor, donde habrá premios interesantes al finalizar la competencia. Luego de la decisión de la organización, de computar la primera jornada, para todos los equipos participantes, la tabla de posiciones es la siguiente: 1°) Fenómenos (Corrientes) 50 puntos; 2°) Santos Vagos B (Ctes) 45; 3°) Thunder Beach (Ctes) 40; 4°) Máquina del mal (Resistencia) 35; 5°) Comodines (Ctes) 30; 6°) Murga (Rcia) 25; 7°) Santos Vagos A (Ctes), Chaque Tu Pala (La Cruz) y Yacaré (Mburucuyá) 5.