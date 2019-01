Ya llegan a 14 los muertos en Venezuela. La represión de las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones registradas este miércoles en Venezuela volvió a ser brutal: se reportaron al menos siete muertos, que elevan así a 14 la cifra total de víctimas fatales en dos días de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. Son datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). Las muertes se registraron en Caracas y los estados de Táchira, Barinas, Portuguesa, Amazonas y Bolívar. Se trata de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad entre el martes y hoy en Caracas y en los estados de Táchira, Barinas, Portuguesa, Amazonas y Bolívar. Asimimo, de acuerdo a datos provistos por el Foro Penal Venezolano (FPV), hoy fueron detenidas 109 personas y 152 en total desde el lunes. En el estado Amazonas, al sur, la represión de la Guardia Nacional dejó dos dirigentes muertos, de acuerdo a la denuncia de Liborio Guarulla, ex gobernador de la región. Pese a la represión, la manifestación principal en Caracas fue de una enorme magnitud. Las avenidas centrales de la capital se vieron abarrotadas por la multitud, mientras uniformados en motos buscaban dispersarlos. “Empezaron a lanzar plomo y nosotros nos estábamos resguardando. La policía me pegó contra la pared y me pegó una bomba en la cara”, contó Gered Prieto, estudiante de 15 años en la zona de Chacao. La protesta de este miércoles reavivó el ánimo de los venezolanos, que se atrevieron nuevamente a reclamar en las calles el fin del régimen chavista.

Las cifras de los detenidos

El Foro Penal Venezolano (FPV) precisó a través de su cuenta de Twitter que hoy fueron arrestadas 34 personas en el estado de Monagas, 32 en Zulia, 18 en Bolívar, ocho en Caracas, seis en Aragua, tres en Táchira, dos en Anzoátegui, dos en Guárico, una en Falcón, una en Miranda, una en Lara y una en Yaracuy. A ellas deben sumarse nueve personas aprehendidas el lunes (todas en Caracas) y 34 el martes (13 en Nueva Esparta, 10 en Caracas, seis en Bolívar y cinco en Monagas). Los manifestantes fueron convocados por la oposición y piden el derrocamiento de Maduro, mientras el chavismo convocó a sus seguidores en defensa del gobierno. Las protestas, que tuvieron amplia difusión en las redes sociales, adoptaron diversas formas, tales como cacerolazos, quema de neumáticos y bolsas de basura, y bloqueos de avenidas.