San Lorenzo no tuvo inconvenientes en derrotar a San Martín de Corrientes en la vuelta de ambos equipos tras el receso, siendo esta su primera presentación en el 2019 y en la continuidad de La Liga. El Ciclón ganó con autoridad, con un abultado marcador de 114-77 donde es responsable la excelente segunda mitad que desplegó el equipo dirigido por Gonzalo García. Este triunfo les permite a los de Boedo mantenerse invictos dentro de La Liga 2018/19, con cinco victorias en misma cantidad de presentaciones y arrancando el año con el pie derecho. Las figuras más resonantes de la victoria fueron Dar Tucker (23 puntos) y Mathias Calfani (15 unidades y 7 rebotes). En San Martín no fueron suficientes los 16 tantos que arrimó Petkovic Milos. El partido sufrió un quiebre notorio a partir del complemento, ya que hasta el descanso largo San Lorenzo lideraba el marcador con claridad gracias al buen desempeño del segundo cuarto pero adelantándose por once unidades (44-33). ¿Qué sucedió en el segundo tiempo para que el dueño de casa termine ganando por una brecha de 37 unidades? Acierto, buenas decisiones y un altísimo goleo que permitió que el azulgrana convierta 70 puntos en 20 minutos. San Lorenzo cerró el partido con números altísimos, no solo desde su amplio goleo sino también desde la efectividad (27/36 en dobles y 15/30 en triples, para un 63% en tiros de cancha). Tanto en el tercer como cuarto periodo, el equipo de García anotó más puntos de los que anotó San Martín en todo el primer tiempo, y eso también es un dato para remarcar dentro de la gran noche que gozó el local.