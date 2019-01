Rusia y China apoyaron a Nicolás Maduro y criticaron la injerencia de EEUU. China y Rusia salieron en sintonía a expresar su apoyo al Gobierno chavista, ante la crisis política que vive Venezuela. El líder chavista también recibió apoyo de Turquía, Irán, México, Uruguay, Bolivia, Cuba, Nicaragua y El Salvador. En cambio, Estados Unidos y otros países del continente, como Argentina, Canadá, Brasil, Colombia, Panamá, Perú, Ecuador, Costa Rica, Guatemala o Paraguay expresaron su respaldo a Guaidó. Además, ambas potencias criticaron la “injerencia” estadounidense, luego de que la Casa Blanca reconociera al autoproclamado presidente del país petrolero, Juan Guaidó. El Ministerio de Relaciones Exteriores, aliado del régimen de Nicolás Maduro, señaló que la crisis en el país sudamericano “está alcanzando un punto peligroso” y consideró que la conducta de la Casa Blanca “abre el camino a la anarquía y el baño de sangre. Rusia advirtió este jueves a los Estados Unidos de que no intervenga militarmente en Venezuela, asegurando que una decisión así desencadenaría “un escenario catastrófico” en un país en el que el Kremlin tiene fuertes intereses políticos, militares y económicos. Consultado por el posible avance de Washington sobre Caracas, medida que no fue descartada por la Casa Blanca, el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, indicó: “Advertimos contra esto. Creemos que sería un escenario catastrófico que haría temblar las bases del modelo de desarrollo que vemos en la región latinoamericana”. En ese sentido, en una entrevista con la revista rusa Asuntos Internacionales, el viceministro reiteró que Moscú permanecerá junto a Venezuela para proteger su soberanía y el principio de no interferencia en sus asuntos internos. “Hemos apoyado y continuaremos apoyando a nuestro socio estratégico”. Con un fuerte respaldo internacional, el líder del Congreso opositor, Juan Guaidó, se autoproclamó el miércoles presidente encargado de Venezuela ante cientos de miles de simpatizantes demandando la salida de Nicolás Maduro. A su vez, el Gobierno de Vladimir Putin se expresó para decir que las acciones de los EEUU en Venezuela “son un intento de usurpar el poder”. En ese sentido, Ryabkov también indicó que el Kremlin considera que los Estados Unidos y otros países seguirán aumentando la presión sobre Caracas.