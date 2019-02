River aplastó a Godoy Cruz y logró su primer triunfo en el año de la fecha 13 de la Superliga y se reencontró con su fútbol. Tras tres derrotas en el Monumental, el equipo de Gallardorecuperó su nivel y goleó 4-0 en Mendoza. Los tantos los marcaron Pratto (dos), Borré -de penal- y Matías Suárez, en su debut. De principio a fin, todo fue para el Millonario frente al Tomba. Salvo un tiro libre de Juan Andrada que pegó en el travesaño, el local no le opuso resistencia al equipo de Marcelo Gallardo. La Banda se puso en ventaja a través de Lucas Pratto, a los once minutos y con un bombazo de zurda, y aumentó la diferencia con un penal marcado por Rafael Santos Borré, a los 29. Para peor para el Bodeguero, a los 33 se quedó con un hombre menos por una patada criminal de Tomás Cardona sobre Gonzalo Montiel. De arranque en el complemento, Pratto logró su segundo personal en la noche mendocina, y River se floreaba y goleaba, olvidándose de su racha negativa que no lo dejó arrancar el año de la mejor manera. Y encima, el Muñeco se dio el gusto de hacer debutar a Matías Suárez -recién llegado de Belgrano-, y el cordobés cerró el resultado con una buena definición individual, para el 4-0 final. Así, el campeón de América logró su primera victoria oficial del año después de tres caídas en fila (ante Defensa y Justiciam Unión y Patronato) en el Monumental, mientras recupera los partidos que postergó el año pasado a raíz de sus compromisos internacionales. Ahora, River llegó a los 22 puntos y todavía debe un encuentro, aunque sigue fuera de la zona de clasificación a los torneos internacionales en 2020. Por su parte, Godoy Cruz se quedó en 23 y sigue de capa caída, ya que hace tres encuentros que no gana. En la próxima fecha, la 17, el Millonario visitará a Vélez el domingo 3 de febrero desde las 21.30, mientras que el Tomba irá a la Bombonera el mismo día a las 17.10.