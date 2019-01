En la noche del viernes, Regatas cayó frente a Comunicaciones de Mercedes por 67 a 70 en condición de local, en un partido duro que no se definió sino hasta los últimos segundos. La figura del juego fue el brasilero Víctor Leal con 26 puntos, mientras que en Regatas Juan Pablo Corbalán anotó 18. Tras el salto inicial, Comunicaciones se puso al frente del marcador apostando al juego interno, de la mano del brasilero Leal (9 puntos en el cuarto), sacando 9 de luz en 6 minutos de juego (7-16). Regatas no pudo contener el juego interno de la visita, mientras que en ataque no contó con eficacia, cerrando así el primer periodo 13 a 24. Entrado el segundo parcial, 4 puntos seguidos de Corbalán y uno de Gauto, pusieron a Regatas 18 a 24 en 3 minutos. Sin embargo, Leal volvió a aparecer anotando 6 puntos seguidos a los 6 de juego, para alejar a su equipo nuevamente en el marcador. A falta de un minuto para el cierre, Regatas ajustó la defensa y se puso a 3 puntos, 30 a 33, de la mano del torito Corbalán (10 puntos en el cuarto). Pero Leal, que anotó 19 de los 37 puntos de su equipo en la primera mitad, alejó a Comunicaciones, para cerrar el segundo parcial 30 a 37. Tras el descanso largo, Regatas salió a la cancha con otra intensidad y otra actitud ofensiva, poniéndose 40 a 45 en 5 minutos de juego. Pero rápidamente, en dos minutos, Regatas volvió a desconectarse en ataque y a fallar tiros bien parados, y Comunicaciones, corriendo la cancha sacó una ventaja de 12 puntos, 40 a 52, aunque el “remero” volvió a afinar su puntería del perímetro y con dos triples de Sosa y uno de Alvaredo, cerró el tercer cuarto a solo 6 puntos 49 a 55. Ya en el último parcial, en dos minutos de juego, el duelo se ensució y derivó en las descalificaciones de Leal y Bodach, y tras ello el “fantasma” aprovechó la exclusión de su pesadilla (Leal) para ponerse a solo 2 (56 a 58) en 4 de juego. Allí el local tuvo varios intentos para empatar, o incluso, un tiro de tres para ponerse al frente, pero en todos estuvo errático. Los mercedeños aprovecharon la ineficacia remera y sacaron 8 de luz con dos minutos para el cierre. Pero un doble de Corbalán y un triple de Gauto, pusieron las acciones a solo 3 puntos, con todo por definir en 40 segundos. Regatas tuvo la última bola en su poder para empatar el juego, aunque no contó con suerte, y luego un simple de Costa maquilló el marcador, para cerrar la victoria de Comunicaciones por 67 a 70 frente a Regatas.