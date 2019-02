El gobernador Gustavo Valdés recibió a inversionistas chinos que reactivarán el Frigorífico “Tomás Arias” de Riachuelo. De esta manera se recuperarán alrededor de 400 puestos de trabajo. El representante de esta corporación Liaoning International Chamber of Commerce Association Latin America International Group of China, Néstor Andrades, aseguró que “prácticamente es una realidad, ya que en unas horas se va a cerrar el negocio”. Contó que “ya viajamos 2 o 3 veces para visitar el frigorífico y las expectativas son muy buenas, son reales y por eso está aquí el señor Zhuang yi, uno de los representantes del grupo Muralla China, que son los que van a hacer la inversión”. El Frigorífico “Tomás Arias” hacía tiempo que no tenía ninguna actividad y ahora se va a reactivar. Los empresarios detallaron en este marco que “se va agrandar la planta para el mercado interno y el mercado de exportaciones, especialmente para China”.