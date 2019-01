Más de diez familias continúan afectadas por las inundaciones en el barrio Ongay de esta ciudad. Según explican, el agua acumulada por las lluvias nunca ingresó a las viviendas, llegaba de vereda a vereda, pero por la falta de desagües el agua no corre y esto perjudica directamente a más de diez familias. Eucebio González, de 78 años, junto a su hija Noemí, de 49, mostraron cómo viven en la calle Berazategui 3555 y remarcaron que nunca habían padecido por esta situación.“Queremos que nos den soluciones, que coloquen desagües y que las obras estén bien realizadas porque hace menos de un año hicieron obras en todo el barrio y esto en vez de mejorarlo nos perjudicó seriamente”, resaltó Noemí González. Mencionaron que cada vez que llueve se preparan y temen que la situación empeore y que el agua dentro de las viviendas les llegue hasta las rodillas, tal como ocurrió el martes pasado cuando comenzó el temporal. Los vecinos de la zona piden asistencia inmediata y que se proyecten obras en el barrio para que el agua no quede estancada.“Ningún funcionario se acercó por aquí, no nos asisten en nada, no vinieron al barrio ni siquiera con bombas para al menos sacar el agua que ingresó a las viviendas, que nos llega arriba de los tobillos y nadie se acerca ofreciendo ayuda.