El contradictorio candidato a presidente del PJ en Corrientes, José Rodolfo Martínez Llano, lanzó en declaraciones radiales la posibilidad de postergar o no la fecha de internas, pidiendo que el gobierno ya fije el calendario electoral de 2019. “Sería razonable entender la preocupación de los intendentes teniendo en cuenta lo que viven en sus comunas”, dijo el empresario ganadero reconociendo que “por lógica no es el mejor año”, haciendo referencia a la emergencia hídrica y agropecuaria en Corrientes. “Lo que hoy pedimos es que se fijen las fechas generales en el ámbito de la provincia para poder organizarnos con el debido tiempo y adecuarnos a los tiempos de las elecciones internas”, dijo Martínez Llano.

“Tenemos que realizar el proceso electoral transparente y con oportunidades para todos. No sería bueno prevalecerse de una situación de esta naturaleza que pueda limitar la posibilidad de que los intendentes que quieren, en esta instancia, tener un mayor protagonismo, pueden hacerlo pero están acotados a su realidad de la gestión”. “Yo no tengo ningún tipo de problemas. Es una decisión que nos excede”, insistió en relación a postergar la fecha. “Sería razonable atender la preocupación de los intendentes y tratar que las internas muestren un nivel de participación en la cantidad de votantes que legitimen el resultado”.

Martínez Llano volvió a pedir “que el gobierno juegue con las cartas sobre la mesa” y “fije fecha de elecciones así sabremos hasta cuando postergar”.