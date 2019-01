La investigación del asesinato de Germán “Cheo” Lugo, ultimado a balazos hace una semana en avenida Arturo Frondizi al 3500 del barrio Parque Ingeniero Serantes, frente al Jardín Botánico de esta ciudad, tiene avances significativos, al punto tal de que la Policía ya contaría con la identidad de los cuatro presuntos autores. Entre ellos figura el de quien sería responsable de efectuar los disparos, con el uso de una pistola calibre 9 milímetros. Con estos datos se refuerza la hipótesis de que el crimen de Lugo tiene relación estrecha con un posterior tiroteo, protagonizado por policías y un joven quien resultó herido. De acuerdo a información recolectada, los detectives quienes trabajan desde hace una semana en el caso “Cheo” lograron conseguir evidencia más que importante. Declaraciones, secuestro de un vehículo y el manejo de varias identidades harían creer que el homicidio podría ser esclarecido en no mucho tiempo. Al menos dos allanamientos se produjeron en las últimas horas. En ellos, pese a no terminar con detenidos, se incautaron de elementos “vinculantes”, como ser una motocicleta. La principal teoría, generada desde ese día, relaciona al asesinato con una deuda de dinero, supuestamente vinculada a la comercialización de drogas, que “Cheo”, de 27 años, mantendría con uno de sus agresores. “Ya estaba amenazado; incluso en su entorno familiar sabían que fue objeto de esas intimidaciones”, precisó una fuente del caso. Lugo manejaba un Fiat Palio acompañado de tres amigos. Ellos fueron sobrevivientes a la balacera y dieron, uno a uno, testimonio con aporte de datos “claves”. En pocas palabras, permitieron encaminar la pesquisa. El 7 de enero, a la madrugada, resultó baleado uno de los sospechosos en el homicidio de Lugo. Fue durante una persecución policial, registrada a unas pocas cuadras del escenario del crimen. Jonatan A., de 19 años, sufrió un disparo en la espalda mientras conducía un automóvil, en forma desesperada, hacia su casa del barrio Serantes. A eso de la 0:30, efectivos de la División Antiarrebato trataron de demorar al joven, quien iba en un Volkswagen Gol gris, de vidrios polarizados. Los policías de civil encontraron resistencia. Jonatan aceleró y emprendió una fuga hasta su domicilio, en avenida Cartagena al 4500. Desde la institución de seguridad precisaron que el sospechoso efectuó al menos un disparo, con un arma de fuego que no hallaron. Por ello, repelieron la agresión. Jonatan ahora permanece internado, fuera de peligro. Su situación legal, pese a la defensa de su entorno familiar como de su abogado, sería bastante comprometida en cuanto al caso Lugo. En la pesquisa trabajan la comisaría seccional Vigesimoprimera, la División Homicidio dependiente de la Dirección de Investigación Criminal y colabora la Dirección de Investigación de Delitos Complejos.