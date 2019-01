El gerente de la Cámara del Tabaco, Eduardo Villareal, habló sobre la situación del sector en torno a las inundaciones producto de las intensas lluvias y afirmó que es “calamitosa”. Dijo que el agua destruyó todas las plantaciones, y que las hojas que estaban para secarse en galpones, se fundieron por la humedad. Además, remarcó que la pérdida es superior al 80%, según estiman los productores y que la situación afecta laboralmente a cuatro mil personas directamente. “El sector esta pésimo, en un estado calamitoso porque el agua caída destruyó todas las plantaciones y eso que hay gente que cosechó temprano y pudo sacar algunas plantas, pero esta cantidad de agua caída destruyó todo lo que había de plantación”, detalló. Asimismo, expresó que “no solo que redujeron las plantaciones a cero sino que la cantidad de tabaco que se sacó es de muy mala calidad y se perdió mucho en galpón por la cantidad de humedad que había, de plantaciones que estaban para secarse”. “De acuerdo a los informes de los trabajadores y recorredores de zona rural, todas las zonas están en pésimo estado, en ninguna está bien, porque las lluvias fueron tan grades, el suelo estaba tan saturado que cualquier zona se afectó” manifestó. Además, el gerente expuso que “no sabemos los kilos que se afectó pero es una pérdida superior al 80%, eso nos dicen los productores y la cantidad”. En este sentido, agregó que “en 2018 había 966 productores que comercializaron, más o menso unas cuatro mil personas viven del tabaco directamente”. Sobre cómo se reactiva el ciclo productivo, Villarreal describió “en este momento ya no hay tiempo de reacción, los plantines que se prepararon ya se llevaron al campo y se fundieron, no hubo ninguna plantación que haya terminado su desarrollo”. “Ahora tenemos que ver cómo lo auxiliamos al productor a través del Fondo Especial del Tabaco, mañana se reúne la Unidad Coordinadora en Goya, vamos a ver qué planes se presentan para sostener al productor este año y recomponer a capacidad productiva”, señaló. En otro sentido, si la declaración de emergencia es útil dijo que “todo ayuda pero no es suficiente, porque lo de adentro es lo importante, el auxilio económico al productor. Finalmente, Villarreal recordó que “el año pasado hubo 1.300.000 kilos plantados, tuvimos dos año malos, uno aceptablemente bueno y algo mejor el 2018, nunca llegamos a los 2 millones de kilos que son los kilajes normales”.