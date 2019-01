El Gobierno provincial autorizó a la Dpec a aplicar en la tarifa de energía una suba que había quedado pendiente de la última actualización. Se trata de una suba por costos propios de distribución o Valores Agregados de Distribución (VAD), a los cuales en los próximos meses se sumarían aumentos por los costos mayoristas de energía que dispone el Estado nacional. La medida fue tomada a través del Decreto Nº 3.135 firmado por el gobernador Gustavo Valdés y publicado en el Boletín Oficial del 26 de diciembre, pero que fue publicado este jueves 17 de enero. Dicho decreto autoriza la Resolución Nº 898, emitida por la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) en fecha 23 de noviembre de 2018. A mediados de agosto, a través de la Resolución de la Dpec Nº 544/18, se habían aprobado las tarifas resultantes de trasladar no sólo los precios mayoristas de la energía (establecidos por la disposición de la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Nación y del proveedor de potencia y energía Enarsa, sino también la aplicación del 50% de la parte del VAD que restaba aplicar. El VAD puede considerarse un valor de los costos propios de la distribuidora. Según se indica en el actual Decreto (3.135), quedó por lo tanto una parte del VAD que aún no fue aplicado (el 50% restante). Por tal motivo, la Intervención de la Dpec instruyó a la Subgerencia que efectúe el cálculo de las tarifas resultantes de efectuar el traslado de la parte del VAD que aún no fue aplicada. Para efectuar el cálculo correspondiente se utilizó nuevamente la ecuación general utilizada en el mecanismo de Pass Through aprobado por la Resolución del Ministerio de Obras y Servicios Públicos Nº 70 del 28/02/2018 y el Decreto Nº 340 del 02/03/2018. En la ecuación anterior se había calculado el término VAD como el del VAD fijado en la audiencia pública de diciembre de 2017 en la ciudad de Santa Rosa y aprobado por el Decreto Nº 1.133/2017. El VAD que restaba aplicar es el mismo que el que se toma para determinar las tarifas finales. Por ello, para la Dpec, los nuevos valores ya se encuentran autorizados y aprobados, completándose con esta nueva consideración tarifaria la gradualidad y progresividad que la intervención de la Dpec dispuso oportunamente para la aplicación de los valores tarifarios antes aprobados. En ese sentido, el gobernador Valdés autorizó el traslado del VAD pendiente a la tarifa que repercutirá en las nuevas facturaciones. Cabe aclarar que es factible que la Dpec deba trasladar a tarifas aumentos que se esperan del costo de la energía mayorista que compra al mercado eléctrico mayorista nacional.