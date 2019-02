El presidente de la Junta interna del Partido Justicialista (P.J) local Marcelo Llano expuso la idea de prorrogar la fecha del 31 de marzo para que todos puedan participar y no se sientan discriminados debido a las inundaciones que sufrió el interior provincial. La intención de postergar la fecha de internas para cargos partidarios y candidaturas a cargos electivos convocada para el domingo 31 de marzo, deslizada ayer por Llano, enfrentó opiniones de referentes de las distintas vertientes interesadas en competir en las urnas. Ello, debido al planteo “de varios compañeros del interior de zonas afectadas por las inundaciones”. Sin embargo, aclaró que “es el Consejo el que debe definir la prórroga de las internas, establecer nueva fecha” y que “corresponde al presidente (Gerardo Bassi) convocar al Consejo provincial del PJ”. Sus declaraciones encontraron aceptación en las filas de “Primero Mi Provincia”, cuyo líder y parlamentario del MERCOSUR Alejandro Karlen señaló que “me parece lo más razonable postergar la fecha, porque “la situación de la provincia es grave y delicada en el interior, que estuve recorriendo”, dijo. “Estamos dentro de los plazos de nuestra carta orgánica, así que creo que sería muy razonable” amplió Karlen, quien entiende que “esto permitirá que todos los sectores tengamos tiempo suficiente para atender la emergencia hídrica de Corrientes, que aparentemente seguirá dos meses más”. Llamativa es la mirada que brindó a época el intendente de San Roque Raúl “Rulo” Hadad, que como consecuencia de las últimas precipitaciones reportó más de 800 evacuados. “Mantuvimos conversaciones con dirigentes de otros espacios y creemos que el cronograma así como se encuentra tiene plazos que son los correctos, y está bien la fecha de internas”, aseguró Hadad en alusión al domingo 31 de marzo. “No hay necesidad de correr la interna ni cambiar fechas”, remarcó el Jefe comunal sanroqueño, para quien “estamos trabajando con el 31 de marzo en la mira, que para nosotros es la fecha de internas partidarias”, ratificó. Otro de los órganos partidarios decisorios para la prórroga de fecha de internas partidarias en el Justicialismo es el Consejo provincial, según Llano se trata de la “mesa chica”, en el que la intentona tampoco tendría acogida suficiente. Al respecto, su vicepresidente y diputado nacional Jorge Antonio Romero, hombre de “Podemos Más” que lidera el exintendente Fabián Ríos, aseguró que “no estoy de acuerdo, porque creo que si las elecciones en la provincia serán en el mes de junio, no podemos postergar porque nos quedaríamos sin candidatos”. “En principio creo que las inundaciones para el 31 de marzo estarían resueltas”, consideró Romero, para quien “se pueden postergar algunas etapas del cronograma pero la fecha de elecciones debería quedar firme”. Otras dos agrupaciones emitieron pronunciamientos similares al de Romero. Una de ellas es La Cámpora, cuyo conductor y diputado nacional José “Pitín” Ruíz Aragón expresó que “no escuché a ningún intendente de los que hablé decir que es necesario postergar”. La otra, es la Corriente Peronista Federal (CPF) a través de su referente capitalino y concejal Omar Molina, para quien “la interna se tiene que concretar sí o sí”. “Cuando volvamos a la normalidad vamos a hablar más tranquilos, por el momento no estamos en condiciones de hacerlo” respondió Martín Ascúa, intendente de uno de los municipios más afectados por las intensas precipitaciones de las últimas semanas: Paso de los Libres. Ascúa dejó en claro que el impacto de la cuestión climática en su gestión “de ninguna manera” hará mella en su precandidatura a presidente del Partido Justicialista (PJ). “Vamos a presentar una lista provincial en las 74 localidades, nuestro espacio sigue vigente para competir y sigo siendo el candidato a presidente del PJ, con un grupo importante de intendentes y dirigentes”, remarcó Ascúa