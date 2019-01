El volante colombiano Juan Fernando Quintero sufrió una tendinitis en el bíceps femoral de la pierna izquierda. En principio no será convocado por Marcelo Gallardo para el próximo partido de la Superliga frente a Godoy Cruz. Gallardo recibió este lunes otra mala noticia el mediocampista Quintero se lesionó y no podrá contar con él en los próximos partidos de la Superliga. Juanfer sufrió una tendinitis en el isquiotibial izquierdo y la preocupación es porque este tipo de lesión no tiene un plazo de recuperación, ya que dependerá de cuánto dure la inflamación del tendón que causa dolor. Quintero se entrenó hoy de manera diferenciada en el predio River Camp de Ezeiza y el parte médico, según informó Télam, arrojó esa lesión que lo mantendrá al margen del equipo durante una semana como mínimo. De esta manera, el colombiano no será de la partida el próximo miércoles ante Godoy Cruz en Mendoza por el postergado de la fecha 13 de la Superliga y contra Vélez, el domingo 3 de febrero, por la fecha 17. El mediocampista, autor del segundo gol ante Boca en el 3-1 de la Superfinal por Copa Libertadores, fue titular en las derrotas como local ante Defensa y Justicia (0-1) y Unión de Santa Fe (1-2) por la Superliga. Este domingo, ante Patronato de Paraná, donde también los “millonarios” fueron derrotados en el Monumental por 3-1, Quintero quedó fuera de la lista de convocados. Por otra parte, el entrenador podrá contar nuevamente con Lucas Martínez Quarta, quien recibió el alta médica tras una fatiga muscular en el isquiotibial derecho. Además, el delantero Ignacio Scocco tuvo hoy su primer contacto con el balón con trabajos de control, traslado y pases como continuidad en el de recuperación por la lesión en el gemelo derecho.