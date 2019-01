Denuncian intento de usurpación en una vivienda y el robo de 30 de mil pesos en el barrio Concepcion. Dos personas intentaron usurpar una vivienda. Según relató el damnificado Sebastián Gutierrez, también le habrían sustraído 30 mil pesos. Los dos jóvenes están demorados por la Policía, quien se hizo presente en el lugar por el llamado de los vecinos. “Cuando ingresaron estas persona no estaba nadie. Forzaron la puerta y sacaron electrodomésticos afuera”, señaló. “Una abogada se hizo presente, me comentó que era un problema legal y yo le dije que lo arreglen en un Juzgado no acá”, manifestó. “Cuando ingresamos nuestras cosas nos dimos cuenta que faltaba 30 mil pesos que teníamos en un bolso”, aseveró el joven.