Tras una difícil salida del Gobierno, Javier Iguacel, el ex secretario de Energía, regresará a la función pública en las próximas semanas. El encargado de recuperar al ex ministro, que renunció hace dos semanas, fue su antiguo jefe, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Según sus allegados, considera a Iguacel como una persona “valiosa” y un “buen vocero” para el Gobierno. Ya hablaron de su vuelta, sólo resta definir qué silla ocupará en el Ministerio de Transporte. Fuentes oficiales, señalaron que Javier Iguacel no regresará a la Dirección Nacional de Vialidad, cargo que hoy ocupa Patricia Gutiérrez, y que ocupó cuando el presidente Mauricio Macri se hizo cargo del Poder Ejecutivo. Su salida se conoció el pasado 28 de diciembre, en medio de rumores acerca de su pésima relación con su jefe directo, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Por ahora, lo único que se sabe es que el regreso de Iguacel será en Transporte, el lugar donde comenzó su carrera como funcionario.