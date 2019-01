El presidente encargado designado por el parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, le pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, que active los “mecanismos de apoyo” para enfrentar la “crisis humanitaria” en su país. “Le escribo para solicitar la activación de los mecanismos de apoyo temprano y gestión de crisis del sistema de Naciones Unidas y todas las agencias con mandato de apoyo y prevención en áreas de ayuda humanitaria”, pidió en una carta abierta publicada en su cuenta de Twitter. “Hay millones de víctimas que sufren por no tener acceso a salud, seguridad alimentaria, educación y seguridad (personal)”, enfatizó y adelantó que “en un futuro próximo” invitará a la comunidad internacional a Venezuela para “establecer la mejor estrategia para asegurar el financiamiento de la asistencia humanitaria en un período de transición”, sostuvo Guaidó, cuya designación no es reconocida por las Naciones Unidas (ONU), que hasta ahora pidió dialogo y una solución negociada con el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro. En los últimos tres años y por la creciente escasez de alimentos, medicamentos y bienes básicos, alrededor del 7% de la población venezolana -unas 2,3 millones de personas- abandonaron el país y se instalaron, en su mayoría en países vecinos y de la región, entre ellos la Argentina. La ONU confirmó la visita de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet. Aunque todavía no hay una fecha concreta ni una lista de los lugares que recorrerá. La oposición, familiares y abogados de presos políticos venezolanos reclamaron más de una decena de veces la visita de Bachelet para que vea de primera mano la situación que atraviesa el país. Mientras Guaidó espera respuesta en Venezuela se agrava la tensión política, que se profundizó desde que el opositor se adjudicó las competencias del Ejecutivo de manera interina ante lo que advierte es una “usurpación” de Nicolás Maduro en la Presidencia.