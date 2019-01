Desde el Instituto de Cultura dieron a conocer la grilla de artistas que tocarán hoy en el escenario Sosa Cordero. El inicio será a las 20. Acordeones del Mercosur. Lucía Rolé – Pre-Fiesta: Solista Vocal Femenino: Sede Fontana (Chaco). Purahei Benítez y Benítez (Misiones. Marcelo Rojas (Paraguay). Santiago Torres. Patricia Gómez (Santa Fe). Emilianito López y su Conjunto (Bs As). Pajarito Silvestri y su Grupo Enramada (Entre Ríos) Gabino Chávez (Bs As). Juancito Güenaga y su conjunto. Juanchi Cabrera Cuarteto. Antonio Tarragó Ros c/ Irupé Ros. Cacho Espindola y su grupo Integración. Luiz Carlos Borges (RS). Miguel y Cyndia – “Dúo Amancer” (Uruguay). Ariel Acuña y Rocío Ayelen. Pedro Ríos. Irundy. Los Hijos de los Barrios con Rodrigo Tapari. Grupo Yapeyú (Bs As). Franco Perroni. Gente de Ley. Ramiro Ojeda y su grupo. Grupo Oasis (Paraguay). Tallarin y sus Espuelas del Litoral