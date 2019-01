En los almacenes barriales la garrafa de 10 kilos cuesta entre $350 y $400. El Gobierno Nacional autorizó un aumento en el gas que no supera el 35 por ciento, y aunque en Corrientes la suba en las distribuidoras llegó a un 30%, en los almacenes y despensas de los barrios la suba es de entre un 25% y 43%. En un recorrido en unos 10 barrios donde el valor de la garrafa desde el miércoles se disparó, pasó de costar $280 y $300 a $350 y hasta $400 por tubo de 10 kilos. En las distribuidoras el precio de la garrafa de 10 kilos es de $280 y el envío a domicilio llega a los $350 con el pago en efectivo y $385 con tarjeta de crédito, es decir un 10 por ciento más. Según el subsecretario de Comercio y Defensa del Consumidor, Juan José Ahmar, esta suba está autorizada por Nación y desde la semana próxima controlarán que el incremento en las distribuidoras no supere lo acordado. El aumento del gas deviene de Nación a través de la Secretaría de Energía. El año pasado fue autorizado y no precisaron cuándo se iba a dar esta suba. Hay un incremento del 30%, ahora en las distribuidoras costará en algunas $280 y en otras $300, antes estaba a $215 y $220”, informó Ahmar. Respecto al control en cuanto a los precios, sostuvo que “lo que hacemos es revisar que ese sea el precio que vendan en las distribuidoras, la reventa o los delivery no podemos manejar, no tenemos competencia para eso. Existe una normativa para ejercer el control exclusivamente en las distribuidoras en las que se debe vender a $300 como monto máximo, ese es el aumento autorizado”, indicó. “Desde diciembre se hablaba de un aumento, no manejamos esto, la semana próxima nuestros inspectores irán a las plantas para controlar, otros comercios como los barriales no podemos porque no tenemos permitido. Hacemos controles periódicos más aún en invierno que es cuando más se vende”, agregó y adelantó que “este malestar se repetirá con la suba de la energía eléctrica, ya que también autorizaron un incremento el año pasado.