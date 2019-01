En las últimas horas la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Corrientes (FESTRAMCO) emitió un comunicado oficial en contra de la separación de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM). Con ello, corona el resultado de un proceso cuyo resultado, la fractura, estuvo siempre latente. El punto de partida de esta separación reside en la intervención al sindicato municipal capitalino que tuvo lugar en los primeros días de enero del 2017 y significó la destitución de la por entonces secretaria general Graciela Flores, por irregularidades administrativas. Las nuevas autoridades fueron definidas por FESTRAMCO y la máxima responsabilidad recayó sobre Antonio Hugolini, cuestionado por sus detractores debido a la cercanía con el oficialismo. Hugolini resistió los embates opositores un tiempo breve, hasta que dejó el timón y cedió el lugar a un triunvirato, compuesto por representantes de dicha federación y la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la Argentina (COEMA), quienes llevaron adelante un proceso “normalizador” que prometió una salida con elecciones. El 29 de junio del año siguiente, la intervención celebró elecciones internas que arrojaron como ganadora a la Lista Blanca encabezada por Rodolfo Medina, quien con el 55% de los sufragios resultó electo como nuevo secretario general de AOEM, luego de un año y medio de proceso “normalizador”. Las diferencias entre la nueva Comisión Directiva de AOEM y la de FESTRAMCO quedaron expuestas; sin embargo, recién el 24 de noviembre de ese mismo año, durante la Asamblea Extraordinaria realizada por la mentada federación, el sindicato capitalino no participó. “Una Asamblea así debe realizarse a puertas abiertas y cuando llegamos ya había empezado, por lo cual pasamos a retirarnos” explicó a época el secretario gremial de AOEM Walter Gómez, quien agregó que “además, teníamos dos horarios distintos para la misma asamblea”. Jorge Molina, secretario adjunto a cargo de FESTRAMCO, recordó por su parte que “yo FOTODES6 Amismo presidía el plenario cuando me enteré que los compañeros estaban en la puerta. Fui a abrirles y se retiraron sin mediar palabra”, aseguró. Quizás este hecho haya sido el detonante para la Asamblea que convocó AOEM cuatro días después, para votar en esa ocasión la desafiliación del sindicato respecto de la federación. Encuentro que finalmente fue postergado por la Comisión Directiva, que decidió hacer caso al pedido de COEMA, decidida a mediar en el ya inocultable conflicto. Así, AOEM suspendió la Asamblea pero aclaró que “en caso que dicha intervención no prospere y la FESTRAMCO siga siendo un organismo cerrado y de maniobras irregulares, retomaremos las medidas…”. Al parecer, la mediación de COEMA no rindió frutos ya que el conflicto reavivó sus llamas el 12 de enero de este año, con la renovación de autoridades de la FESTRAMCO de la cual AOEM, tampoco fue partícipe. “Realizaron una elección sin hacer el llamado a AOEM, como dice el estatuto de la FESTRAMCO. Debió ser por escrito, 45 días antes, por diarios y a la institución”, explicó Gómez. “Los invitamos, pero nunca se hicieron presentes”, replicó Molina. Con este antecedente y el ultimátum de fondo, AOEM procedió entonces a celebrar la postergada Asamblea, que tuvo lugar el pasado jueves por la mañana, y que determinó la desafiliación de FESTRAMCO y la afiliación a la “Confederación de Trabajadores Municipales (CTM). “FESTRAMCO nunca acompañó al sindicato y a sus afiliados, son un grupo de gente que sólo defiende intereses particulares” disparó el secretario general de AOEM Rodolfo Medina, tras resolverse la fractura. Lo mismo replicó Molina, el secretario a cargo de FESTRAMCO, días atrás, al señalar que la Comisión Directiva que encabeza Molina “es servil al Poder de turno”. En las últimas horas, la FESTRAMCO realizó un nuevo plenario para asentar por escrito en el documento final, las aclaraciones hechas por Molina y calificar de “mentirosos y falaces” los argumentos de AOEM expuestos por Gómez.