“Solicitamos al Gobierno Provincial convoque cuanto antes a la paritaria docente, para analizar y discutir con tiempo la compensación salarial”, señaló el secretario general Fernando Ramírez. SUTECO demanda que el básico llegue a los $10.000 en una primera etapa, que el Salario Inicial se equipare con la línea de pobreza que ya supera los $25.000; el pago de sueldo de diciembre, aguinaldo, plus y bono a docentes suplentes de primaria.

“Dijeron que la inflación sería del 15% y nos impusieron una actualización del 16 al 19%. Pero la inflación terminó casi en 50% en Corrientes. Por eso SUTECO no firmó el acta acuerdo de marzo pasado, porque no íbamos a avalar una estafa salarial. Ahora dicen que la inflación será del 25% en 2019, pero con los tarifazos anunciados el BCRA y las consultoras ya anticipan que superará el 35%”, sintetizó el Secretario General Fernando Ramírez.

“Es necesario que el Gobierno Provincial convoque cuanto antes a la paritaria provincial docente, para que se analice y discuta con tiempo la compensación salarial. Los docentes necesitamos recuperar poder adquisitivo perdido y que el salario acompañe a la inflación proyectada para 2019, es la única manera de soportar los tarifazos en los servicios públicos y la suba desmedida en los alimentos”, completó el Secretario General de SUTECO.