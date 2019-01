La Cámara de Senadores de la Nación debe renovar 24 bancas en las elecciones legislativas de este año, correspondientes a ocho provincias, y serán el justicialismo no kirchnerista y Cambiemos quienes arriesgarán la mitad de esos lugares. Entretanto, en Diputados se renovarán 130 bancas, donde pondrá en juego los lugares de los principales legisladores tanto del oficialismo como de la oposición, muchos de los cuáles ya anticiparon que no volverán al recinto después de concluir su mandato el próximo 10 de diciembre. El turno de recambio de senadores les toca, en estos comicios, a las provincias de Chaco, Tierra del Fuego, Neuquén, Salta, Río Negro, Entre Ríos y Santiago del Estero, y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Diputados, en los próximos comicios nacionales el oficialismo pone en juego 46 bancas (27, del PRO; 16, de la UCR; 2, de la Coalición Cívica, y 1 de Salta Somos Todos), mientras que el FPV-PJ arriesga 39 escaños; Argentina Federal, 16, y el massismo 12 lugares, que corresponden a los legisladores que concluyen su mandato este año. El Bloque de senadores Justicialistas pondrá en juego siete bancas, que hoy ocupan el mencionado Pichetto, por Río Negro; el chaqueño Eduardo Aguilar, los fueguinos Julio César Catalán Magni y José Ojeda, el salteño Rodolfo Urtubey (hermano del precandidato presidencial Juan Manuel Urtubey) y los entrerrianos Sigrid Kunath y Pedro Guastavino. Cambiemos, en tanto, arriesgará las bancas del jefe del bloque radical, el chaqueño Angel Rozas; de la fueguina Miriam Boyadjian, del chacarero entrerriano Alfredo De Angeli, y de los porteños Marta Varela y Pinedo, quienes ingresaron al Senado en reemplazo del actual vicejefe del gobierno porteño, Diego Santilli; y de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. Tanto el oficialismo como la oposición podrán en juego en estas elecciones las bancas de de diputados de la mayoría de sus principales espadas como, por ejemplo, las del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; del jefe del interbloque de Cambiemos, el radical Mario Negri, y de la massista Graciela Camaño, quienes ya anticiparon su decisión de no competir en estas elecciones.