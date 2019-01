El gobernador Gustavo Valdés ofreció una conferencia de prensa tras su recorrida por el interior provincial, ocasión en la cual enfatizó que “es el momento en que los correntinos debemos unirnos, juntarnos y para trabajar por los que hoy están sufriendo el efecto de las inundaciones”. Además hizo hincapié en la polémica situación que se vivió con la Municipalidad de San Isidro: “Es miserable que algunos intenten sacar ventajas o réditos de esta situación de emergencia y la ayuda llega y va a seguir llegando”. Comentó que “hemos sobrevolado zonas donde está un importante núcleo de evacuados, población que también está siendo permanentemente asistida por la Provincia a través de sus organismos. Esto nos permite tener una visión clara de la asistencia a las familias y los sectores damnificados”. Y dedicó un párrafo aparte al municipio de San Isidro, en donde sus autoridades comunales reclamaron que la asistencia, canalizada por el gobierno nacional no llegó, lo que fue desmentido con la documentación pertinente, tal cual es de conocimiento público. “Se hizo un pedido a través de Nación y el pedido salió y llegó con normalidad. Estamos para ayudar a la gente y a los que la necesitan, sin importar el signo político del intendente municipal y es nuestra forma de trabajar con todos los municipios, sin distinciones. Es miserable que algunos intenten sacar ventajas o réditos de esta situación de emergencia, la ayuda llega y va a seguir llegando a los correntinos que la necesitan”, declaró al respecto con tono firme el gobernador. “No es momento de pensar o hacer política, sino estar donde la gente nos necesita” y subrayó que además de la asistencia que “podamos dar como gobierno, es necesario que la gente se involucre y tienda su mano solidaria, de hecho los correntinos somos solidarios por naturaleza y están presente para dar su mano a quienes están sufriendo”. También se dio tiempo para referirse a la situación del Puente sobre el Arroyo Guazú: “Es motivo de preocupación y las versiones indicaban que iban a desarmar el Puente. No queremos volver a padecer el aislamiento que tuvimos en Esquina. Por eso, a través de Vialidad Nacional se logró que se interrumpa el tránsito a la noche y hacer un relevamiento para no sobrecargar el puente y que sufriera mayores consecuencias”. “Está en óptimas condiciones para el tránsito vehicular de día y por la noche va a continuar cerrado hasta que quede descartado cualquier tipo de peligro de transitabilidad”, agregó a sus conceptos.