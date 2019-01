En los hospitales públicos de Corrientes se activó protocolo de prevención contra el hantavirus. El sistema sanitario nacional se encuentra en alerta epidemiológica a causa del hantavirus (enfermedad transmitida por ratones silvestres), fundamentalmente por el brote que se localizó en la ciudad de Epuyén, aunque en todo el país ya son 14 las víctimas fatales. Ante este panorama, si bien en Corrientes no se detectó circulación viral, por prevención el Ministerio de Salud Pública activó campañas de difusión de la zoonosis emergente y un protocolo para su efectiva atención en los hospitales de la provincia. “No es una patología endémica en nuestra provincia, en el 2007 se presentó el último caso. Pero atentos a la situación nacional, planificamos actividades centradas en la prevención. En primer lugar, estamos dando a conocer que la enfermedad es causada por el virus hanta que se transmite por los ratones silvestres (los colilargos) que suelen habitar en el sector periurbano o rural. El contagio se da por la inhalación de las partículas de las heces o la orina de estos roedores, por eso es importante la higiene de los patios, si se trata de viviendas rurales ventilar y no barrer para no levantar polvo que puede producir un contagio”, explicó el director de Epidemiología, Gustavo Fernández. En lo que respecta a la situación sanitaria local, Fernández indicó: “De este tipo de ratón sólo hay reportes de su presencia en el Sur de la provincia, en la zona de Esquina y las localidades que se encuentran en el límite con Entre Ríos”. Dicho esto, el referente de Epidemiología señaló que la enfermedad sólo se encuentra presente de forma endémica en provincias como Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Salta, Jujuy, Neuquén, Río Negro y Chubut.

Hospitales

Ante el severo brote de Chubut, en la provincia se implementó un protocolo de atención en los centros de salud. Sobre este punto, Fernández precisó: “Desde la dirección de Epidemiología hemos tomado contacto con los directores de los hospitales para informar sobre la situación, brindar recomendaciones y realizamos un relevamiento de los respiradores ya que ante la necesidad de derivaciones necesitamos saber la disponibilidad de cada hospital. Los síntomas empiezan con un cuadro febril inespecífico, donde el paciente no tiene ninguna afección, pero aparece con cefalea y enseguida se agrava con un cuadro respiratorio pulmonar y es ahí cuando se requiere una rápida atención”. Hasta la fecha no detectaron circulación viral, el año pasado analizaron dos casos sospechosos, pero luego fueron descartados. Mientras tanto, el énfasis está puesto en la prevención. Al respecto, la directora de Inmunizaciones, Angelina Bobadilla, destacó: “La limpieza es el gran aliado, porque si bien el roedor que transmite el virus es silvestre y vive en zonas rurales, por prevención, recomendamos evitar los criaderos de ratas limpiando los ambientes con lavandina y ventilar los hogares en el campo. Además para quienes tengan previsto viajar al Sur, deberán considerar no parar en lugares cerrados y en caso de entrar a galpones, utilizar barbijos”. Además, debido a que algunos productos envasados pueden tomar contacto con el virus, recomiendan lavar los sachets de leche, las latas o botellas. Los síntomas de alerta son fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas, vómitos, diarrea, ante los cuales hay que consultar inmediatamente al centro de salud más cercano y evitar el contacto estrecho con otras personas.