Insólito: el PRO de Corrientes te cobra para lavarte el cerebro: “desterrar ideas sobre el trabajo”, entre otras antiguas virtudes, con la idea de desprogramar viejas creencias e instalar nuevas y positivas.

En la sede de la Fundación Pensar, ligada a la agrupación del partido que lidera el presidente Mauricio Macri, dictarán un curso, que no será gratis, para “reprogramar tu mente”. Será el sábado 2 de febrero al as 17:00 en Irigoyen 1455. Quienes quieran participar deberán abonar 600 pesos.

En un taller vivencial donde disertará el especialista en neurolingüística, Luciano Zubieta Escalada, quien trabajará con los presentes en creencias sobre el dinero, relaciones de pareja, trabajo, autoestima, y revalorización personal.

No pocos ironizaron “qué es eso de tener viejas ideas de qué tenés derecho al trabajo, al salario digno, viejas ideas sobre derechos sociales. Hay que desprogramar”. “Qué son esas viejas ideas de que tenés derecho a la salud, educación, justicia, seguridad, vida digna. Hay que desprogramar”.

Por las dudas, aquellos peronistas a ultranza, no asistir. Serían severamente reprogramados.