En una nueva jornada de calma cambiaria, el dólar el jueves retrocedió nueve centavos y se ubicó a la mayor distancia del piso de la banda en toda la gestión Sandleris. “La divisa norteamericana volvió a operar bastante alejada del límite inferior de la zona de no intervención oficial debido al empuje de una oferta que no encuentra un dique de contención del lado de la demanda”, indicó el analista cambiario Gustavo Quintana.

Al igual que en el transcurso de la semana, la divisa abrió la rueda en tendencia bajista, lo que desató la inmediata reacción del Banco Central, que convocó a una subasta para comprar otros 50 millones de la moneda estadounidense.

Como de costumbre, la intervención no hizo repuntar el tipo de cambio, que se mantuvo en franco descenso y cerró a $38,48 en el promedio de las pizarras minoristas y a $37,40 en el segmento mayorista, es decir, a 29 centavos del límite inferior de “la zona”.

En lo que va del primer mes del 2019, la máxima autoridad monetaria lleva comprados 340 millones a raíz de estas operaciones, que no logran impactar en la cotización del billete.