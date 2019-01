La Dpec evalúa un nuevo cuadro tarifario por el aumento en los precios mayoristas. La Dirección Provincial de Energía de Corrientes confirmo que analizan los nuevos valores a partir del mes de febrero, a causa del reciente cronograma de incrementos al sistema mayorista eléctrico autorizado por la Secretaría de Energía de la Nación. El nuevo cuadro de referencia para Cammesa entrará en vigencia en febrero del 2019 y las provincias revalúan el sistema de costos en el servicio eléctrico. El interventor de la Dpec, Alfredo Aun, confirmó que analizan el nuevo cuadro tarifario, en función de los valores mayoristas. Explicó que, por el momento, no cuentan con un número promedio del aumento porque están evaluando cada uno de los componentes que integran la estructura de precios. Además, aclaró que el porcentaje de incremento al consumidor final no es proporcionalmente directo. No obstante, el titular de la entidad confirmó que los efectos del aumento se sentirán con los consumos de febrero. En tanto, desde enero se evalúa la situación de los usuarios con tarifa social, porque desde el primero de este mes entró en vigencia una resolución del entonces Ministerio de Energía que eliminaba el subsidio a nivel nacional. Algunas provincias, como La Pampa, Santa Fe, Chaco y Córdoba manifestaron su preocupación, porque a esta quita de subsidios se suma el nuevo aumento en el mercado mayorista. En Corrientes se evalúa el impacto con cautela. Al menos un tercio de los usuarios de la Dpec recibían el beneficio. El incremento en las boletas de luz alcanzará a los usuarios en general, con efectos con los consumos de febrero. Cabe recordar que la lectura de consumo, varía de acuerdo con los períodos de cada usuario. Una de las últimas medidas del renunciante secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel, fue anunciar el cronograma trimestral de aumentos de la tarifa eléctrica, con impacto en la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa), que es la distribuidora de prestatarias provinciales como la Dpec. El primer cronograma tendrá vigencia desde el 1 de febrero al 30 de abril de 2019. El segundo, desde el 1 de mayo al 31 de octubre de este año, según consta en la Resolución Nº 366/2018 de la Secretaría de Energía de la Nación. De acuerdo con cálculos extraoficiales, el incremento en los precios mayoristas alcanzará un 55 por ciento, aproximadamente. “La resolución se conoció el 28 de diciembre”, dijo Aun. “No tenemos los números finales porque el impacto de la tarifa tiene que ver con el precio de varios componentes, como la potencia”, señaló el interventor de la Dpec. El mecanismo de aumento, en tanto, será similar a la resolución de agosto pasado. Entonces, el incremento había sido autorizado por el Gobierno Provincial a través de un decreto “pass through”. Esto significa, un traslado de costos. Desde la Dpec, manifestaron la necesidad de racionalizar el consumo de energía entre los usuarios. De esta manera, se lograría un mayor ahorro. Además, rigen mecanismos compensatorios. El último incremento fue en agosto cuando, a través del Decreto N° 2079, el Gobierno provincial autorizó, el traspaso a los usuarios de un aumento registrado en el mercado mayorista eléctrico. Entonces, el impacto fue de aproximadamente un 30 por ciento.