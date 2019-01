Llegó el momento de volver a la acción para Comunicaciones de Mercedes. A partir de las 21, visita a Libertad de Sunchales en el “Hogar de los Tigres”, con el arbitraje de Jorge Chávez, Leandro Lezcano y Ariel Rosas, oficiando Marcelo Patriglia de comisionado técnico. Tras haber disputado la semifinal del Súper 20 con San Lorenzo, donde cayó de manera ajustada, el plantel tuvo un breve descanso. Los dirigidos por Ariel Rearte volvieron a los entrenamientos el miércoles pasado, con la reincorporación de todos los extranjeros lo que le permitió al cuerpo técnico llevar adelante una práctica con el plantel completo. Respecto a quienes tenían algunos inconvenientes físicos, Facundo Giorgi está recuperado de su golpe en el codo, al igual que Gadson (esguince de tobillo) y Battle (golpe en el ojo). Todos estarán sin problemas en el juego de hoy. El jueves realizaron tareas en doble turno, buscando ajustar algunos aspectos ofensivos y defensivos, mientras que el viernes lo hicieron en horas de la tarde. A las 2 de la madrugada del sábado, partían hacia Santa Fe para esperar el partido del domingo frente a un rival que Comunicaciones aún no ha enfrentando ni en el TNA, ni en la Liga Nacional. “Comu” llega a este juego con cuatro partidos disputados, dos ganados (Argentino y Ferro) y dos perdidos (San Lorenzo y Obras) el último de visitante. Mientras que su rival llega con un récord de tres ganados y tres perdidos. En el último juego como local, le ganó a Olímpico de La banda por 85 a 73. Será el primer choque entre ambos en el historial, teniendo en cuenta que no se enfrentaron ni en el TNA, ni en la LNB. En las filas de Libertad, Juan Cangelosi rescindió el contrato por temas personales a fines de diciembre y la dirigencia se encuentra trabajando en su sustitución pero aún no hay novedades para anunciar.