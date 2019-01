Comenzó la escuela de verano de vela para los más chicos (optimist), que hace años busca captar nuevos valores que se sumen a este deporte acuático, y también sumar al plantel de competición del Regatas nuevos integrantes. La clase que comenzó alrededor de las 14.30, estuvo dada y dirigida por el instructor Ernesto Soto Demonte. Y si bien el clima no acompañó al inicio de la escuela, ya que hubo lluvias y por peligro de tormentas no es aconsejable salir al agua, no evitó que los chicos aprendieran, y que cuando el tiempo aflojó, pudieran hacer unos juegos en el río. En una primera instancia, por las inclemencias del clima, se dictó un poco de teoría, cómo hacer nudos, de qué forma armar la vela, etcétera, que también es elemental para la práctica de este deporte. Y en una siguiente instancia, cuando el tiempo mejoró, los chicos pudieron salir en sus botes y hacer una pequeña regata de remo, siempre supervisados por su profesor, quien los seguía y era juez de la competencia desde el gomón. De esta forma concluyó la primera clase del año y de una nueva escuela veraniega de optimist. Recordemos que las clases son los lunes y viernes, de 14.30 a 18.30, y los sábados, de 9.30 a 15.30, y que están destinadas para chicos de 7 a 15 años.