El Circuito de Rugby de Verano tuvo el puntapié inicial en playa Arazaty. Con representativos masculinos y femeninos, se puso en marcha este sábado en playa Arazaty una nueva edición del “Circuito de Rugby de Verano”, evento con auspicios de la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Provincia, y bajo la organización de la productora Tiempo de Rugby y WIN Marketing Deportivo. Las condiciones climáticas dieron un respiro permitiendo que se desarrolle a pleno la primera fecha de este torneo de verano de rugby reducido que contará con otras cinco jornadas puntuables en el interior provincial en la modalidad Seven. El Secretario de Deportes Jorge Terrile, destacó el apoyo a este tipo de eventos por parte del Gobierno de la Provincia. “El Beach Rugby es una disciplina que se jugará en los Juegos Nacionales de Playa 2019, y este evento contribuye a ir potenciado este deporte, tanto en Capital como en el Interior”, evaluó. Por su parte, Atilio Ramírez, en su carácter de organizador explicó que el “beach rugby” es un juego reducido de la ovalada, cinco contra cinco con dos tiempos de cinco minutos, muy dinámico y entretenido, sin patadas, de ida y vuelta con muchos tries por partidos. Se juegan muchos partidos por día hasta conocer el ganador de la jornada. Se presentaron: Fenómenos, Yacaré, Máquina del Mal, Chaque tu Pala, Santos Vagos A, Santos Vagos B, La Murga, Comodines, Thonder Beach. Juveniles: Los Primos, Los Titanes, Los Socios y San Patricio. Femeninos: Chaco Rugby, San Patricio y Zafra. En tanto, adelantó que el certamen continuará en Santo Tomé, el sábado 26 de enero en la modalidad Seven. El sábado 2 de febrero, con el Seven del Carnaval de Monte Caseros, uno de los más antiguos del interior. Mientras que el 9 de febrero en Paso de los Libres, con grandes novedades. Y proseguirá en Ituzaingó en el Club Yacyretá, el sábado 16 de febrero con otra jornada a puro rugby y carnavales a la vera del majestuoso Paraná. Cerrando este año la competencia del Circuito, con una nueva sede, en La Cruz, uno de los clubes más nobeles de la provincia.